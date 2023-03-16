За день обстеження на цьому апараті зможуть пройти 60 людей

У Сколівській центральній лікарні відкрили рентген-кабінет з новим рентген-апаратом. Пристрій FLEXAVISION SF, вартістю 7,5 млн грн, купили за кошти обласного бюджету, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За день пройти обстеження на новому рентген-апараті зможуть 60 людей. На відміну від старого апарата, який функціонував 36 років та давав результат через 15-40 хвилин, новий потребує лише 10 секунд. До того ж пристрій має знижений обсяг іонізуючого випромінювання.

Новий апарат видає результат за 10 секунд

Для Сколівської центральної лікарні такий апарат був конче потрібний, каже очільник ЛОВА, бо вона цілодобово забезпечує спеціалізованою медичною допомогою майже 50 тисяч жителів Сколівської, Славської та Козівської громад. Впродовж року сюди доправляють близько 1,5 тисячі туристів, які травмуються в горах, людей, які травмуються у ДТП. Зараз тут надають всю необхідну допомогу вимушеним переселенцям, які знайшли прихисток у гірському районі.

Рентген-кабінет відремонтували за кошти громади.

За словами Максима Козицького, Сколівська лікарня має таке розміщення, яке потребує відділення невідкладної допомоги. Якщо керівництво лікарні та громад підтримає проект, Львівська ОВА всіляко сприятиме його реалізації.