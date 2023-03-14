Сонячну електростанцію вже доставили до львівської лікарні

Місто отримало частину обладнання в межах співпраці з німецьким товариством GIZ щодо забезпечення міських лікарень сучасним діагностичним обладнанням, зокрема лікарня св. Луки Першого ТМО отримала сонячну електростанцію, повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Сьогодні отримали частину обладнання в межах співпраці з GIZ щодо забезпечення лікарень міста сучасним діагностичним обладнанням - сонячну електростанцію для Першого медичного об'єднання Львова, а саме лікарні святого Луки, потужність – 72 кВт та батарею потужністю 50 кВт», – написав Андрій Москаленко.

До слова, у Першому медичному об’єднанні Львова, до якого входить і лікарня св. Луки, впродовж останнього року пролікувались понад 11 тисяч поранених та 80 тисяч вимушено переміщених осіб. Тут відкрили напрям протезування та впроваджують мультидисциплінарний підхід у роботі з кожним, хто постраждав від війни: поряд з основними лікарями працюють психологи та психотерапевти.