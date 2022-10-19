25 «школяриків» зі 126 вже передали у громади

Львівська ОВА закупила 126 шкільних автобусів марки ISUZU-Богдан за 300 млн грн. Таким чином поповнено автопарк шкільних автобусів, частину з яких на початку повномасштабної війни передали на потреби ЗСУ.

У середу, 19 жовтня, голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що вже сьогодні передали громадам області перші 25 «школяриків» зі 126, які закупили за допомогою електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Вартість одного такого автобуса виробництва АТ «Черкаський автобус» – близько 2,4 млн грн. Загальна вартість 126 автобусів – 300 млн грн. Їх закупили коштом обласного бюджету та територіальних громад. У цих автобусах є все необхідне для того, щоб транспортувати дітей з інвалідністю.

Нові автобуси пристосовані для перевезення дітей з інвалідністю (фото ЛОВА)

«До початку повномасштабної війни шкільний автопарк нашої області налічував близько 400 автобусів. З 24 лютого освіта Львівщини стала однією зі сфер, які найбільше включилась у допомогу нашій армії та людям у біді: поселяли у школах та спортзалах вимушених переселенців, власним коштом годували їх, готували передачі на фронт, плели сітки й віддали на потреби армії близько 100 шкільних автобусів», – зазначив Максим Козицький.

З його слів, ще орієнтовно 170 шкільних автобусів потребують заміни через тривалий час експлуатації. До кінця цього року потребу у «школяриках» на Львівщині планують закрити на 80%.