Раніше громади передали свої «Школярики» для потреб ЗСУ

На Львівщині бракує понад 100 автобусів для перевезення школярів у новому навчальному році. Тому Львівська облрада та громади області звернулися до міжнародних благодійників у Польщі, Словаччині, Німеччині з проханням надати автобуси для потреб освіти області.

«Львівщині сьогодні бракує понад 100 шкільних автобусів. Ця ситуація виникла тому, що після прибуття вимушено переселених дітей кількість учнів у Львівській області зросла на 26 тисяч осіб, а громади передали свої «Школярики» для потреб Збройних сил України ще у перші дні повномасштабного вторгнення», – повідомила голова Львівської облради Ірина Гримак у середу, 20 липня.

Обласна влада просить міжнародних партнерів та благодійні організації допомогти з автобусами для перевезення учнів у новому навчальному році. Адже без «Школяриків» не всі діти зможуть отримати якісну освіту. Зокрема, сподіваюся отримати допомогу від Кракова, де вже відбулися переговори з цього приводу.

Нагадаємо, з вересня у школах Львівщини планують відновити офлайн навчання. Обов’язковою умовою для цього є наявність у закладах освіти укриття.