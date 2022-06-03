Школи запрацюють повноцінно лише за умови наявності у них бомбосховищ

З 1 вересня у школах Львівщині планують відновити очне навчання. Для створення безпечних умов для школярів протягом літа в навчальних закладах облаштовуватимуть бомбосховища.

Як повідомили в департаменті освіти Львівської ОВА, керівники закладів освіти отримали розпорядження облаштувати укриття відповідно до санітарно-технічних норм, розробити план переселення внутрішньо переміщених осіб із будівель навчальних закладів та підготувати школи до початку навчального року.

«Наше завдання – докласти максимум зусиль, аби розпочати навчальний рік в очному форматі. Діти повинні піти до школи та здобувати якісну освіту», – наголосив директор департаменту освіти Львівської ОВА Олег Паска.

Відновлення навчання в очному форматі, зазначають в департаменті освіти, можливе лише за умови наявності бомбосховищ, які облаштовують у підвальних приміщеннях навчальних закладів. Окрім цього, в багатьох школах дотепер проживають внутрішньо переміщені особи, а частину шкільних автобусів передали на потреби армії. Ці питання громади також мають вирішити до початку нового навчального року.

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у львівських школах планують з 1 версеня відновити повноцінне навчання.