Для відновлення слуху 7-річній дитині встановили кістковий імплант
Цю операцію львівські отоларингологи провели самостійно, без допомоги закордонних колег
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Отоларингологи львівської дитячої лікарні св. Миколая встановили дитині, яка втратила слух на одне вухо, кістковий імплант. Це друга така операція в лікарні, яку лікарі провели самостійно, без допомоги колег із-за кордону. Слух у дитини має повністю відновитися, повідомили в лікарні.
У Софії з Самбірського району Львівщини вроджена вада сім років не давала про себе знати. Проблеми почалися, коли дівчинка захворіла на отит. Ось тоді мама помітила, що донька недочуває.
Після діагностики лікарі виявили в дитини нейросенсорну правобічну втрату слуху. Спеціалісти дійшли висновку, що повернути дитині здатність повноцінно чути можна, якщо вживити кістковий імплант.
Спершу батьки планували вести дитину за кордон, а коли довідалися, що такі операції роблять і у Львові, то привезди доньку в лікарню св. Миколая.
«Зазвичай звук надходить до мозку людини через зовнішнє, середнє та внутрішнє вухо. Звідти слуховий нерв передає електричні імпульси в мозок. Після встановлення імпланта звукові вібрації надходитимуть до скроневої кістки, а звідти - у внутрішнє вухо й до мозку», – кажуть у лікарні.
Софії кістковий імплант встановили завідувачка ЛОР-відділення Тетяна Заброварна та лікар-отоларинголог Данута Чорній. Це друга така операція в лікарні, яку лікарі провели самостійно, без допомоги колег із-за кордону.
Медики очікують, що слух у Софійки повністю відновиться. Перше підключення до звукового процесора буде за місяць після операції.
За словами лікарів, однобічна втрата слуху – поширена вада серед дітей. На кожну тисячу пологів народжується один малюк з такою проблемою. І впродовж перших двох-трьох років життя ще троє-четверо діток втрачають слух частково.
Однобічну глухуватість батькам помітити складно, бо слухову функцію бере на себе інше вухо. Тому важливо періодично обстежувати дітей у спеціалістів.