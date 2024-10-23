Дмитро Кулеба доповнить кожен лот листівкою з його автографом

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба організував благодійний аукціон з продажу своїх речей, серед яких, нагороди, пам’ятні монети, годинники, елітний алкоголь, сигари та інше. Ознайомитись з усіма лотами можна на сторінці аукціону в Instagram.

Кулеба розповів, що за 4,5 роки роботи на посаді міністра закордонних справ, у нього накопичилось чимало подарунків та особистих речей, яким він вирішив дати друге життя.

«Я вирішив, що найкращим рішенням буде не роздивлятися їх на поличках вдома, згадуючи давнину, а дати можливість кожному з вас отримати частку величної історії України й зробити внесок на підтримку Збройних сил України», – ідеться в повідомленні.

Українці вже почали торги під дописами з лотами ексміністра. Найменша ціна аукціону – 300 грн, утім є й речі, за які громадяни готові віддати й кількасот тисяч гривень.

З-поміж багатьох цінних пам’яток Дмитро Кулеба виставив на аукціон православний хрестик з Константинополя. Для тодішнього очільника МЗС він став «джерелом захисту та підтримки». На час публікації новини, найбільша ціна, яку запропонували за хрестик, становить 15 тис. грн.

Православний хрестик з Константинополя (Фото Дмитра Кулеби)

Також в дипломата – велика колекція наручних годинників. Увагу привертає український годинник Zinvo з автографом Дмитра Кулеби на коробці. Один з учасників аукціону запропонував за годинник 100 тис. грн.

Наручний годинник Zinvo (Фото Дмитра Кулеби)

Як того вимагає діловий стиль – Дмитро Кулеба носив краватки. Утім і вони відрізнялись своїм «некласичним» дизайном.

«Цю краватку дуже відомого бренду я одягав лише пару разів. Але вона завжди тішила моє око, коли я натрапляв на неї очима в гардеробі. Є у краваток і така функція:)», – прокоментував дипломат.

До слова, за цю краватку український стендап-комік Василь Байдак запропонував ексміністру 3000 грн.

Краватка Hermès (Фото Дмитра Кулеби)

Колишній міністр закордонних справ також виставив на аукціон унікальний коньяк «Бахчисарай». На думку Кулеби, ця «пляшка потрібна людині, яка відкоркує її в день звільнення українського Криму від російської окупації».

Коньяк «Бахчисарай» (Фото Дмитра Кулеби)

Досить оригінальними в гардеробі Дмитра Кулеби є запонки-кулі. Зі слів колишнього міністра, ці «снаряди» надихали його на боротьбу за зброю для України. Посадовець одягав їх на відповідні перемовини.

Запонки-кулі (Фото Дмитра Кулеби)

Ще однією унікальною річчю аукціону є лляна вишиванка, яку у 2022 році Дмитру Кулебі подарував міністр закордонних справ Нідерландів. Голландці замовили вишиванку, на якій вишиті символи Нідерландів – вітряк та велосипед.

Лляна вишиванка з Нідерландів (Фото Дмитра Кулеби)

Наразі на Instagram-сторінці аукціону «Артефакти від Кулеби» виставлено 44 лоти. Кулеба наголосив, що кожен лот він відправить переможцю особисто, доповнивши подарунок листівкою з автографом. Попередньо, аукціони триватимуть до 25-26 жовтня.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України, яке він очолював з березня 2020 року. Наступником Кулеби став перший заступник міністра закордонних справ, колишній заступник керівника Офісу президента та експосол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Усі фото – з Instagram-акаунта @artefakty_kuleba