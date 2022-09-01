Безкоштовні лекції та екскурсії відбудуться 9-11 вересня

У 2022 році Дні європейської спадщини у Львові присвячені темі «Втрачене. Збережене. Відновлене». З історією та культурою Львова знайомитимуть місцеві гіди, музейники, науковці, історики, краєзнавці, мистецтвознавці та історики. Усі події відбудуться протягом п’ятниці-неділі 9-11 вересня.

Окрім центру міста, учасники екскурсій матимуть нагоду оглянути історичні дільниці Кастелівка, Підзамче, Знесіння, Сокільницьку дорогу. Особливістю цьогорічних заходів будуть розповіді про львів’ян, парки та давні цвинтарі, маловідомі музеї міста: Музей підків Львівської ветеринарної академії та зоологічний музей ЛНУ ім. Франка. З новинок – літературна творчість львівських лікарів, знайомство з графікою Софії Караффи-Корбут, огляд відреставрованих залів Львівської політехніки, цікавинки архівів.

Цього року багато уваги буде присвячено воєнній тематиці, збереженню історичної спадщини під час воєнних дій. Темами будуть польсько- українська війна 1918 року, Друга світова війна. Згадуватимуть свідчення людей, які пережили геноцид, масові вбивства під час Другої світової війни, післявоєнне вимушене переселення, репресії та депортації.

«Коли Європа розмірковує та осмислює контексти своєї сталої спадщини, ми вимушено захищаємо нашу: від порятунку творів мистецтва з тимчасово окупованих територій – до монтування захисних конструкцій задля збереження пам’яток на вулицях міст. Перебуваючи під прицілом російської агресії, яка посягає на українськість, ми звертаємось до свого коріння. Прагнемо більше дізнатися про історію, культуру та спадщину своєї країни та міст зокрема. Адже самі такі знання є одними із визначальних чинників розвитку людини і спільноти», – зазначають організатори Днів європейської спадщини у Львові.

Усі події є безкоштовними, але кількість місць обмежена. У них можна взяти участь за попередньою реєстрацією. Вона розпочнеться з понеділка, 5 вересня, о 10:00 і триватиме до 8 вересня 14:00 на сайті або за телефоном +380673733652. А наразі можна детально ознайомитися з програмою і вибрати цікаві для себе події.