З 6 по 9 жовтня 2022 року у Львові відбудеться 29-й міжнародний BookForum. Цього року через повномасштабне вторгнення Росії на територію України змінено не тільки дати проведення, а й формат заходу, повідомляють організатори.

Завдяки підтримці одного з найбільших світових літературних фестивалів Hay Festival (Велика Британія), трансляцію події побачить увесь світ. Захід у форматі офлайн зможуть відвідати сто спеціальних гостей за особистими запрошеннями.

У межах BookForum відбудеться 20 подій за участі понад 40 авторів з України, Великої Британії, США, Мексики, Сирії, Португалії, Франції, Ірану та Танзанії. Серед ключових тем фестивалю: жінки та війна, гроші та культура, пропаганда, воєнні злочини і пам'ять.

«Україна сьогодні є ключовим бастіоном у боротьбі за світовий мир та цінності. Ми готуємо захід, під час якого на її підтримку прозвучать потужні голоси практично з усіх континентів, а українські серед них –найважливіші», – говорить Софія Челяк, програмна директорка Львівського міжнародного BookForum та кураторка фестивалю.

Мета цьогорічного фестивалю – за допомогою культури пояснити іноземцям, що і чому зараз відбувається в Україні і з Україною, підняти важливі і незручні теми, глобальне осмислення яких світовою спільнотою сприятиме перемозі над тоталітаризмом та стане фундаментом для побудови нового демократичного світу після перемоги України.

Водночас організатори прагнуть показати українській аудиторії, якою потужною зараз є підтримка України у світі та наскільки українські автори та їхня експертиза важливі для міжнародної спільноти.

До курування програмою долучився письменник та спеціаліст з пропаганди Пітер Померанцев. За його словами, проведення цьогорічного фестивалю у Львові вкрай важливим.

Нагадаємо, BookForum – книжковий ярмарок та Львівський міжнародний літературний фестиваль. З 1994 року він відбувається щоосені у Львові. За останні 23 роки фестиваль охопив понад 2500 унікальних авторів з 43 країн, а також 15 тис фахівців книжкової галузі.

Щороку фестиваль формулює фокусну тему, довкола якої вибудовує програму. Це сотні подій у багатьох локаціях Львова. У різні роки почесними гостями фестивалю були Оксана Забужко, Зигмунт Бауман, Петер Вайдгаас, Роман Віктюк, Юстейн Ґордер, Ерленд Лу, ДіБіСі П'єр, Фредерік Беґбеде, Марсі Шор, Енн Епплбом та інші. З 2018 року Форум видавців у Львові змінив назву на BookForum.

Hay Festival – щорічний літературний фестиваль, який відбувається влітку в місті Хей-он-Вай, що в Уельсі. Фестиваль був заснований у 1988 році Норманом, Родою та Пітером Флоренсами.