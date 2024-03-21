У Дніпрі хірурги врятували пораненого в голову 55-річного воїна з Рівненщини

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Іллі Мечникова прооперували важкопораненого військовослужбовця з Рівненщини. Після черепно-мозкової травми чоловік втратив здатність розмовляти й не розумів інших. Як повідомив 21 березня генеральний директор медзакладу Сергій Риженко, наразі пацієнт відновлюється в реанімації.

55-річний житель села Коршів Рівненського району отримав вогнепальне осколкове черепно-мозкове поранення лобної ділянки голови біля міста Торецьк Донецької області. Першу хірургічну допомогу чоловіку надали в Дружківці, а звідти відправили в Дніпро.

«Професор Аднрій Сірко та американський нейрохірург Алекс Валадка під мікроскопом, більше п’яти годин, проводили операцію, яка коштує всього майбутнього Героя. Ігор після поранення втратив змогу сприйняття зверненої мови, не міг говорити, навіть називати своє ім’я. Зараз ще в реанімації. Почав казати перші слова і активно відновлюватись», – зазначив Сергій Риженко.

Попереду на бійця чекає реабілітація. За словами Сергія Риженка, пацієнт повернеться додому без суттєвих порушень, зможе працювати та наставляти синів.