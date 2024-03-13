Виходжували бійця лікарі практично усіх Центрів і відділень лікарні

З94 дні лікарі київської лікарні «Феофанія» рятували важкопораненого захисника. Його шлях до одужання був надскладним: він переніс понад 60 оперцаій, складне лікування, низку важких ускладнень, реабілітацію і лише недавно його виписали з лікарні.

Важкі травми Роман отримав під час несення військової служби. У грудні 2022 року його госпіталізували до «Феофанії»у важкому стані з пошкодженням прямої кишки, передміхурової залози, простатичного відділу уретри та напруженою заочеревинною гематомою. У пацієнта також діагностували переломи правої сідничної, лобкової кісток, вертлюгової западини й правої стегнової кістки, повідомили у лікарні.

Роман під час реабілітації

До порятунку захисника були залучені практично лікарі всіх Центрів та відділень лікарні: хірурги, травматологи, урологи, отоларингологи, психіатри, психологи, реабілітологи, фізичні терапевти, спеціалісти з Центру болю. Роман переніс понад 60 оперативних втручань, половина з яких – перев’язки в умовах седації.

«Нам довелося зіштовхнутися не лише з лікуванням отриманого поранення, а й з безліччю ускладнень, які виникли у пацієнта в процесі тривалого перебування у стаціонарі. Новими випробуваннями стали: післяопераційні кровотечі, залізодефіцитна анемія, кишкова непрохідність, сечокам`яна хвороба та перенесений Covid-19. Справжнім викликом були інфекційні ускладнення, резистентні до антибіотикотерапії», – кажуть у лікарні.

Бійця уже виписали з лікарні

Утім, лікарям вдалося виходити захисника і поставити на ноги. Під час довготривалої реабілітації хлопця підтримувала мама.

Романа уже виписали з лікарні. Йому за кошти держбюджету провели ендопротезування кульшового суглоба. Військовий ще потребує реконструктивного відновлення органів сечостатевої системи.