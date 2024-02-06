Прем’єра стрічки відбудеться 24 лютого

До другої річниці повномасштабного вторгнення зняли гостросюжетний серіал «Друзі» про чоловічу дружбу, яку не в змозі зламати навіть війна. Прем’єра стрічки відбудеться 24 лютого на каналі «2+2».

За сюжетом, троє найкращих друзів Сергій, Ярик і Рома вирішують зробити сюрприз своєму товаришу, який служить в ЗСУ, і відвідати його напередодні дня народження. Ця ідея стає початком непередбачуваної подорожі з рідної Одеси до Миколаєва, а згодом деокупованими селами та просто в епіцентр бойових дій, бо виявилось, що їх товариш служить не глибоко в тилу, а на передовій. Дорогою, потрапляючи в пригоди, які з кожним кілометром стають небезпечнішими, герої відкривають усе глибші рани війни і зустрічають людей, які змінюють їх назавжди.

Головні ролі виконали українські актори Євгеній Ламах («Черкаси»), Артур Шурипа («Штурм») та Ярослав Шахторін. Також одну з ключових ролей у серіалі зіграла волонтерка та акторка Ярина Гордієнко.

Саундтреком до серіалу «Друзі» став хіт української групи Kozak System «Мій друг».

Проект знімали у жовтні 2023 року у Києві та області. Продюсери проекту – Акім Галімов, Володимир Москалець. Режисер – Павло Тупік.