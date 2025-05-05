До інфекційної лікарні Хмельницького потрапили троє жінок з ботулізмом
Усі хворі перебувають у важкому стані
До Хмельницької інфекційної лікарні госпіталізували трьох місцевих жительок, в яких діагностували ботулізм. Як зʼясувалося, одна з пацієнток вживала копчену рибу, куплену на базарі, а двоє інших – паштет домашнього приготування. Про це повідомили 5 травня на сторінці медзакладу у Facebook.
За інформацією лікарів, усі пацієнтки у важкому стані перебувають у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. У них спостерігають характерні для ботулізму симптоми: порушення зору, ковтання, сухість у роті, закрепи, слабкість.
«Першою госпіталізували 53-річну жінку з Хмельницького району. Напередодні захворювання вона вживала копчену рибу, придбану на базарі. Двоє інших пацієнток, жінки з однієї сімʼї віком 30 та 69 років, пов’язують хворобу із вживанням м’ясного домашнього паштету. Усі отримують необхідне лікування, зокрема одразу при госпіталізації їм ввели протиботулінічну сироватку», – зазначили в інфекційній лікарні.
Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах. Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.
Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі:
- порушення зору (двоїння або туман в очах), невиразність мови, може бути важко ковтати, відчуття сухості в роті, м'язова слабкість;
- загальна інфекційна інтоксикація: пронос, блювота, може незначно підвищитись температура, боліти живіт;
- пригнічені функції дихальних м'язів, внаслідок чого за відсутності терапії смерть зазвичай настає від дихальної недостатності;
- у дітей симптоми ботулізму можуть проявлятися у вигляді апатії, відмови від їжі, тривалого плачу, а також м'язової слабкості.