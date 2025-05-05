До Хмельницької інфекційної лікарні госпіталізували трьох місцевих жительок, в яких діагностували ботулізм. Як зʼясувалося, одна з пацієнток вжи­ва­ла коп­че­ну ри­бу, куплену на базарі, а двоє інших – паштет домашнього приготування. Про це повідомили 5 травня на сторінці медзакладу у Facebook.

За інформацією лікарів, усі пацієнтки у важкому стані пе­ре­бу­ва­ють у від­ді­лен­ні анес­те­зі­оло­гії та інтенсив­ної те­ра­пії. У них спос­те­рі­га­ють­ характерні для ботулізму сим­пто­ми: по­ру­шен­ня зо­ру, ков­тання, су­хість у ро­ті, зак­ре­пи, слаб­кість.

«Першою госпіталізували 53-річну жінку з Хмель­ницько­го району. На­пе­ре­дод­ні зах­во­рю­ван­ня во­на вжива­ла коп­че­ну ри­бу, прид­ба­ну на ба­за­рі. Двоє ін­ших па­ці­єн­ток, жін­ки з однієї сімʼї віком 30 та 69 ро­ків, пов’язу­ють хворобу із вжи­ван­ням м’яс­но­го до­машнього паш­те­ту. Усі от­ри­му­ють не­об­хідне лі­ку­ван­ня, зок­ре­ма од­ра­зу при гос­пі­та­лі­за­ції їм вве­ли про­ти­бо­ту­лі­ніч­ну сироватку», – зазначили в інфекційній лікарні.

Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах. Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі: