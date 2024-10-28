Житель Хмельниччини потрапив у реанімацію з ботулізмом після вживання м'ясної консерви
Це вже другий випадок захворювання в області за 2024 рік
До Хмельницької інфекційної лікарні госпіталізували 43-річного мешканця Кам’янець-Подільського району, в якого діагностували ботулізм. Відомо, що чоловік напередодні споживав м’ясну тушкованку домашнього приготування. Це вже другий випадок захворювання на Хмельниччині цього року.
«Ще 23 жовтня 43-річний мешканець Кам’янець-Подільського району споживав домашню м’ясну тушкованку зі свинини. За медичною допомогою чоловік звернувся лише на четверту добу. Скаржився на сухість у роті, слабкість, порушення ковтання, двоїння в очах, утруднене дихання, закреп»,– розповів ZAXID.NET головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич.
Спершу пацієнта госпіталізували у центральну районну лікарню Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради, а пізніше перевели до відділення анестезіології та інтенсивної терапії Хмельницької інфекційної лікарні. Хворому одразу ж ввели протиботулінічну сироватку, проте він досі перебуває у важкому стані.
За інформацією лікарів, це другий у цьому році випадок захворювання на ботулізм у Хмельницькій області. Першою захворіла 70-річна місцева жителька, яка також споживала м'ясну консерву домашнього приготування. Після тривалого лікування пенсіонерку вдалося врятувати.
Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах.
Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.
Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі:
- порушення зору (двоїння або туман в очах), невиразність мови, може бути важко ковтати, відчуття сухості в роті, м'язова слабкість;
- загальна інфекційна інтоксикація: пронос, блювота, може незначно підвищитись температура, боліти живіт;
- пригнічені функції дихальних м'язів, внаслідок чого за відсутності терапії смерть зазвичай настає від дихальної недостатності;
- у дітей симптоми ботулізму можуть проявлятися у вигляді апатії, відмови від їжі, тривалого плачу, а також м'язової слабкості.