До Хмельницької інфекційної лікарні госпіталізували 43-річного мешканця Кам’янець-Подільського району, в якого діагностували ботулізм. Відомо, що чоловік напередодні споживав м’ясну тушкованку домашнього приготування. Це вже другий випадок захворювання на Хмельниччині цього року.

«Ще 23 жовтня 43-річний мешканець Кам’янець-Подільського району споживав домашню м’ясну тушкованку зі свинини. За медичною допомогою чоловік звернувся лише на четверту добу. Скаржився на сухість у роті, слабкість, порушення ковтання, двоїння в очах, утруднене дихання, закреп»,– розповів ZAXID.NET головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич.

Спершу пацієнта госпіталізували у центральну районну лікарню Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради, а пізніше перевели до відділення анестезіології та інтенсивної терапії Хмельницької інфекційної лікарні. Хворому одразу ж ввели протиботулінічну сироватку, проте він досі перебуває у важкому стані.

За інформацією лікарів, це другий у цьому році випадок захворювання на ботулізм у Хмельницькій області. Першою захворіла 70-річна місцева жителька, яка також споживала м'ясну консерву домашнього приготування. Після тривалого лікування пенсіонерку вдалося врятувати.

Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах.

Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі: