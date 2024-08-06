У Хмельницькому вперше у 2024 році лабораторно підтвердили випадок ботулізму. Із недугою госпіталізували 70-річну місцеву жительку. Про це ZAXID.NET 6 серпня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

«Цьогоріч ботулізм у Хмельницькій області діагностують вперше. Жінка літнього віку перебуває у важкому стані в реанімаційному відділенні Хмельницької інфекційної лікарні», – розповів головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич.

Попередня причина захворювання – вживання м'ясної консерви домашнього приготування. Нині лікарі проводять комплекс усіх необхідних заходів, відповідно до протоколу лікування. Зокрема, жінці ввели протиботулінічну сироватку.

Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах.

Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі: