До реанімації інфекційної лікарні Хмельницького потрапила 70-річна жінка з ботулізмом
Хвора перебуває у важкому стані
У Хмельницькому вперше у 2024 році лабораторно підтвердили випадок ботулізму. Із недугою госпіталізували 70-річну місцеву жительку. Про це ZAXID.NET 6 серпня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
«Цьогоріч ботулізм у Хмельницькій області діагностують вперше. Жінка літнього віку перебуває у важкому стані в реанімаційному відділенні Хмельницької інфекційної лікарні», – розповів головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич.
Попередня причина захворювання – вживання м'ясної консерви домашнього приготування. Нині лікарі проводять комплекс усіх необхідних заходів, відповідно до протоколу лікування. Зокрема, жінці ввели протиботулінічну сироватку.
Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах.
Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.
Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі:
- порушення зору (двоїння або туман в очах), невиразність мови, може бути важко ковтати, відчуття сухості в роті, м'язова слабкість;
- загальна інфекційна інтоксикація: пронос, блювота, може незначно підвищитись температура, боліти живіт;
- пригнічені функції дихальних м'язів, внаслідок чого за відсутності терапії смерть зазвичай настає від дихальної недостатності;
- у дітей симптоми ботулізму можуть проявлятися у вигляді апатії, відмови від їжі, тривалого плачу, а також м'язової слабкості.