Де крився збудник ботулізму наразі невідомо

До реанімаційного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні потрапила 52-річна мешканка Самбірського району Львівщини, у якої діагностували ботулізм. Пацієнтка вже дві доби у реанімації.

Як розповів ZAXID.NET завідувач реанімаційного відділення Віктор Токарєв, пацієнтку госпіталізували з клінікою розгорнутого ботулізму: не могла ковтати, говорити, у неї було порушення зору і важкість дихання. Їй ввели ввели протиботулінічну сироватку, після чого їх стан дещо стабілізувався.

За словами лікаря, жінка тиждень лікувалася вдома самотужки, і по медичну допомогу звернулася лише тоді, коли геть стало погано. У якій саме їжі був збудник ботулізму, наразі невідомо. Пацієнтка каже, що м’яса, консервів, домашніх закруток не їла.

Завідувачка відділу моніторингу та реагування на небезпеки Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Ірина Куліш повідомила ZAXID.NET, що це вже другий випадок ботулізму у цьому році. У січні до інфекційної лікарні з ботулізмом потрапили двоє мешканців Золочівщини (батько і донька), які споживали м’ясну консерву домашнього приготування. Торік на Львівщині був один випадок ботулізму, у 2022 році – п’ять.

Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах.

Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі: