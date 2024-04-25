До реанімації інфекційної лікарні Львова потрапила 52-річна жінка з ботулізмом
Це вже другий випадок цього захворювання на Львівщині у цьому році
До реанімаційного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні потрапила 52-річна мешканка Самбірського району Львівщини, у якої діагностували ботулізм. Пацієнтка вже дві доби у реанімації.
Як розповів ZAXID.NET завідувач реанімаційного відділення Віктор Токарєв, пацієнтку госпіталізували з клінікою розгорнутого ботулізму: не могла ковтати, говорити, у неї було порушення зору і важкість дихання. Їй ввели ввели протиботулінічну сироватку, після чого їх стан дещо стабілізувався.
За словами лікаря, жінка тиждень лікувалася вдома самотужки, і по медичну допомогу звернулася лише тоді, коли геть стало погано. У якій саме їжі був збудник ботулізму, наразі невідомо. Пацієнтка каже, що м’яса, консервів, домашніх закруток не їла.
Завідувачка відділу моніторингу та реагування на небезпеки Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Ірина Куліш повідомила ZAXID.NET, що це вже другий випадок ботулізму у цьому році. У січні до інфекційної лікарні з ботулізмом потрапили двоє мешканців Золочівщини (батько і донька), які споживали м’ясну консерву домашнього приготування. Торік на Львівщині був один випадок ботулізму, у 2022 році – п’ять.
Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах.
Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.
Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі:
- порушення зору (двоїння або туман в очах), невиразність мови, може бути важко ковтати, відчуття сухості в роті, м'язова слабкість;
- загальна інфекційна інтоксикація: пронос, блювота, може незначно підвищитись температура, боліти живіт;
- пригнічені функції дихальних м'язів, внаслідок чого за відсутності терапії смерть зазвичай настає від дихальної недостатності;
- у дітей симптоми ботулізму можуть проявлятися у вигляді апатії, відмови від їжі, тривалого плачу, а також м'язової слабкості.