Ботулізм викликала м'ясна консерва домашнього приготування

До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували двох мешканців Золочівщини, в яких діагностували ботулізм. Вони споживали м’ясну консерву домашнього приготування. Це перший випадок ботулізму на Львівщині цього року.

До лікарні потрапили батько і донька, які мешкають в одному із сіл на Золочівщині. Батькові – 81 рік, доньці – 44 роки. Обоє потрапили до лікарні з однаковими симптомами.

Батько і донька, як повідомила ZAXID.NET лікуючий лікар Каріна Калайдіна, захворіли 12 днів тому. Обоє мали однакові симптоми: блювота, загальна слабкість і двоїння в очах. Спершу лікувалися вдома самотужки, але легше не ставало. Тоді звернулися в районну лікарню, де запідозріли ботулізм, і скерували до інфекційної лікарні Львова.

За словами Каріни Калайдіної, пацієнтів госпіталізували до інфекційної лікарні вночі 19 січня у стані, наближеному до важкого. У них була важкість при ковтанні, невиразна мова, парез кишківника та інші симптоми, які виникають при ботулізмі. Їм ввели протиботулінічну сироватку, після чого їх стан дещо поліпшився.

Це перший випадок ботулізму на Львівщині цього року. Торік , як повідомила ZAXID.NET завідувачка відділу моніторингу та реагування на небезпеки Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Куліш, на Львівщині було зафіксовано один випадок ботулізму у мешканки Стрийського району, яка вживала консервовані білі гриби домашнього приготування.

Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, яку викликає токсин Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах.

Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі: