Причина захворювання - білі гриби домашнього приготування

До реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні потрапила 56-річна мешканка Стрийського району, у якої діагностували ботулізм. Стан пацієнтки важкий. Це перший випадок ботулізму на Львівщині у новому році, повідомили ввечері 3 січня у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

Мешканка Стрийщини потрапила до реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні 2-го січня із симптомами ботулізму у важкому стані. Причиною захворювання стали консервовані білі гриби домашнього приготування. Ними жінку ще 23 грудня пригостили сусіди. Вони також споживали ці гриби, однак з ними все гаразд. А жінка через два дні почала скаржитися на м'язову слабкість, порушення зору та мовлення. Спершу думала, що це загострення хронічної хвороби, тож лікувалася самотужки.

Та стан жінки погіршувався і її госпіталізували до Львова в інфекційну лікарню. Консиліум лікарів встановив діагноз – ботулізм.

«Пацієнтці ввели протиботулінічну сироватку, її стан залишається важким», – кажуть у Центрі.

Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах.

Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі:

порушення зору (двоїння або туман в очах), невиразність мови, може бути важко ковтати, відчуття сухості в роті, м'язова слабкість);

загальна інфекційна інтоксикація: пронос, блювота, може незначно підвищитись температура, боліти живіт;

пригнічені функції дихальних м'язів, внаслідок чого за відсутності терапії смерть зазвичай настає від дихальної недостатності;

у дітей симптоми ботулізму можуть проявлятися у вигляді апатії, відмови від їжі, тривалого плачу, а також м'язової слабкості.

Торік на Львівщині, як пояснила завідувачка відділу моніторингу та реагування на небезпеки Центру Ірина Куліш, було сім випадків ботулізму, один з них - смертельний.