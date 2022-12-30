В Україні зросла кількість госпіталізацій пацієнтів із Covid-19 на тлі падіння показників вакцинації. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі новинного телемарафону.

«Протягом останнього тижня ми спостерігаємо збільшення кількості госпіталізацій на 14%, ніж тижнем раніше. За останній тиждень до лікарень потрапило майже 3 тисячі українців», – сказав він.

За його словами, показники вакцинації проти коронавірусу сильно впали в основному через питання безпеки під час війни.

«За останній тиждень проведено близько 47 тис. вакцинацій, це досить низький показник. Люди переважно отримують саме бустерні дози вакцинації. Це саме ті свідомі громадяни, які приходять до пунктів вакцинації та отримують повний курс», – сказав він.

Наразі, за словами Кузіна, дефіциту вакцин в Україні немає. До того ж у регіони вже розподілено 125 тис. доз для вакцинації дітей до 17 років.

«Ця вакцина специфічна, це виключно педіатричне дозування, вона була розроблена для дітей, пройшла дослідження, які підтвердили її ефективність та безпеку. Насамперед мають бути вакциновані діти, які мають хронічні захворювання, діти з онкозахворюваннями, після трансплантацій, діти, які мають тяжкі супутні неінфекційні захворювання», – сказав він.

Кузін наголосив, що оновлені пункти зберігання вакцин обладнані джерелами безперебійного живлення та стабілізаторами, що забезпечує їхнє надійне зберігання.