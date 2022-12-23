Від початку грудня в Китаї коронавірусом заразилися майже 248 млн людей, а лише за 20 грудня у країні виявили приблизно 37 млн нових хворих. Про це йшлося на закритому засіданні Національної комісії охорони здоровʼя, пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За підрахунками комісії, лише за 20 грудня у країні заразилися приблизно 37 млн людей.

Офіційно влада Китаю підтвердила лише три тисячі нових випадків із початку грудня.

Наприкінці листопада в Шанхаї пройшли протести через жорсткі карантинні обмеження, які досі діють від початку пандемії коронавірусу. Такі ж протести почалися і в інших містах Китаю. Причиною стала пожежа в багатоповерхівці в місті Урумчі, де загинули 10 людей.

Влада Китаю вирішила серйозно послабити карантинні коронавірусні обмеження. У країні більше не вимагатимуть негативних ПЛР-тестів, швидких тестів або «кодів здоровʼя» для входу в більшість громадських місць.