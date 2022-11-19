Вчені з університету Торонто виявили у місцевих білохвостих оленів інший варіант коронавірусу SARS-CoV-2. Про це йдеться у дослідженні, опублікуваному у журналі Nature Microbiology.

Дослідники оглянули 300 диких тварин, виділити генетичний матеріал SARS-CoV-2 у мазках з носу вдалось у трьох оленів у південному Квебеку. У двох із них змогли виділити новий варіант, який теж передається від тварини до людини.

Наголошується, шо виявлений вірус є саме новим варіантом, а не самостійним штамом. У мікробіології та вірусології термін «варіант» або «генетичний варіант» використовується для опису підтипу мікроорганізму, який генетично відрізняється від основного штаму, але недостатньо відрізняється, щоб називати його окремим штамом.

«Новий варіант є нащадком старішого вірусу B.1 і має 76 мутацій порівняно зі штамом предків SARS-CoV-2. Для порівняння, варіанти Альфа, Бета та Дельта мали від 24 до 31 мутації, тоді як нині домінуючий варіант Омікрон BA.5 має 105 мутацій», – пояснюють науковці.

Вони зазначили, що вірус має низку мутацій у спайковому білку. Але взірці крові людей, які пройшли курс вакцинації або одужали від Covid-19, змогли нейтралізувати вид вірусу, який знайшли у білохвостого оленя.

Це свідчить про те, що, на відміну від мутацій Омікрону, генетичні зміни не допомагають вірусу уникнути антитіл, створених після щеплень або перенесеної інфекції.