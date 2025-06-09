Людей, до яких присмокталися кліщі, стає дедалі більшед укусів кліщів

За минулі вихідні, 7-8 червня, лише до Львівської обласної інфекційної лікарні з укусами кліщів звернулося 15 людей. В одних випадках кліщ присмоктався під час відпочинку на природі, в інших – під час роботи на городі, присадибній ділянці.

Серед тих, хто постаждав від укусу кліща, є і 59-річна мешканка Миколаєва. У неї діагностували хворобу Лайма. Як розповів ZAXID. NET лікар-інтерн лікарні Роман Висоцький, пацієнтка працювала на городі. Коли повернулася додому, то відчула свербіж на гомілці правої ноги. Жінка помітила у цьому місці кліща. Вона видалила його самостійно, по допомогу до медиків не зверталася.

«Два дні тому вона помітила почервоніння на поверхні гомілки, розміром 6 х 7 см, виникла локальна гіпертермія, дошкуляв свербіж. Вона звернулася до інфекціоністів лікарні. Її стан – середньої важкості», – каже Роман Висоцький.

Заступник директора з медичної частини інфекційної лікарні Андрій Орфін повідомив ZAXID.NET, що останнім часом по допомогу до медиків через укуси кліщів звертається все більше людей. Лише за минулі вихідні, 7-8 червня, звернулося 15 людей. Хвороба Лайма, за його словами, зараз часто протікає атипово. Скажімо, еритема може виникнути буквально на другий день після укусу, хоча раніше, здебільшого з’являлася на сьомий день. У практиці інфекціоністів було вже три випадки, коли укус кліщів викликав у дітей параліч лицевого нерва.

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У Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб повідомили ZAXID.NET, що на Львівщині у травні по допомогу до медиків через укуси кліщів звернулося 105 мешканців Львівщини, а за п’ять місяців – 205.

Що таке хвороба Лайма?

Хвороба Лайма (кліщовий бореліоз) – це небезпечне інфекційне захворювання, яке передається через укуси іксодових кліщів. Збудником є бактерії роду Borrelia, які, потрапляючи в організм людини, можуть уражати шкіру, нервову систему, серце та суглоби. Заразитися збудником хвороби Лайма можна виключно через укус інфікованого кліща. А це може статися під час відпочинку в лісі, парках, скверах або на дачних чи присадибних ділянках.

Ризик зараження на хворобу Лайма, як кажуть лікарі, залежить від тривалості присмоктування. Якщо кліщ був на тілі менше ніж добу, ймовірність інфікування доволі мала, проте після третьої доби наближається до 100%.

Симптоми хвороби Лайма

Хвороба Лайма має декілька стадій і її прояви можуть змінюватися залежно від часу після зараження:

• рання стадія (перші дні – 1 місяць після укусу): на місці укусу може з’явитися характерне почервоніння у вигляді кільця (мігруюча еритема). Також можливі симптоми, схожі на застуду: підвищення температури, ломота в тілі, слабкість.

• середня стадія (1-3 місяці після укусу): якщо хворобу не лікувати, інфекція поширюється в організмі, вражаючи суглоби, нервову систему та серце. Можливі сильні головні болі, порушення зору, болі в м’язах і серцеві порушення.

• пізня стадія (від 3 місяців і більше після укусу): може розвинутися хронічний артрит, ураження нервової системи (енцефаліт, паралічі), що суттєво знижує якість життя.

Як захиститися від укусу кліщів?

Щеплення від хвороби Лайма не існує, тому важливо вживати заходів профілактики:

• одягатися так, щоб тіло було максимально закрите, особливо під час прогулянок у лісах і парках,

• використовувати репеленти від кліщів,

• після повернення додому ретельно перевіряти себе, дітей і домашніх улюбленців на наявність кліщів, прийміть душ, виперіть і випрасуйте одяг.

Що робити, коли кліщ таки присмоктався?

1. Не панікувати. Не всі кліщі є заразними, хоч кожного слід розглядати як такого, що може інфікувати.

2. Якщо виявили на тілі кліща, найкраще відразу під’їхати в найближчий медичний заклад, щоб там правильно його зняли. Коли кліщ на тілі був менше доби (а він може триматися до 12 діб), то ймовірність інфікування доволі мала.

3. Коли медзакладу поблизу нема, спробуйте витягнути кліща самі. Обгорніть пальці бинтом чи марлевою серветкою і спробуйте витягнути його. Робіть це поволі, щоб витягнути всього кліща, а не його частину. Рану обробіть антисептиком, а руки добре помийте з милом.

4. Лікарі-інфекціоністи радять через 21 день після укусу здати кров на антитіла до бореліозу. Не варто здавати раніше, бо ще не встигнуть виробитись імунні клітини. Якщо аналіз негативний – все добре. Якщо позитивний – не панікуйте, треба просто вчасно пролікуватися.