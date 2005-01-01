До львівської Ратуші привезли її пряникову копію, яку спекла родина дипломата Посольства США

КультураОрися Шиян, 17 січня4991

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До львівської Ратуші привезли її пряникову копію, яку спекла родина дипломата Посольства США
фото Олександра Мазуренка
Центр Львова - десятий витвір дружини американського дипломата

До Львова привезли пряникову площу Ринок. Солодку копію центральної частини Львова спекла родина заступника голови місії США в Україні Джорджа Кента. Зараз їстівна площа Ринок перебуває в приймальні мера Львова. Згодом кондитерський виріб передадуть у Львівську загальноосвітню школу-інтернат №2 на вул. Просвіти, 2, інформує прес-служба ЛМР.

Для виробництва львівської площі Ринок з ратушею, кам’яницями, трамваєм та різдвяним вертепом сім'я працівника Посольства США в Україні використала понад 12 кг тіста. Її ширина ‒ 1,5 м. Для випікання, вирізання та розмальовки пішло шість тижнів.

«Я роблю схожі проекти кожного Різдва, вибираю місце, яке має для мене якесь значення. Цьогоріч це Львів – старе місто, яке має багато молодих людей, позитивної енергії. Робили цю площу ми цілою родиною. Чоловік, Джордж Кент, працював над бруківкою і дахами, син робив ялинку й вертеп, дочка виготовила 102 фігурки людей, брат із Нью-Йорку – дах Ратуші. Цей виріб повністю їстівний, окрім лампочок», ‒ розповіла дружина заступника голови місії США в Україні Джорджа Кента Веліда.

Веліда Кент – американка кримськотатарського походження. Її дідуся та бабусю депортували в 1944 році з Криму в Середню Азію. Вона народилась в Узбекистані, працювала там для ООН, згодом познайомилась з майбутнім чоловіком та поїхала з ним в Америку.

Вона почала випікати імбирні різдвяні вироби у 2008 році. У 2014 році після анексії Криму Веліда спекла ханський палац у Бахчисараї, «зелених чоловічків» під його стінами і напис кримськотатарською: «Крим – не ваш, Крим – наш».

Львів – це десяте її творіння. Наступного тижня виріб передадуть у Львівську загальноосвітню школу-інтернат №2.

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