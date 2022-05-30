Ще 19 постаждалих з Дніпропетровської і Донецької областей лікуватимуть у медзакладах Львова

У понеділок, 30 травня, до Львова евакуаційним медичним потягом з Покровська прибуло 19 пацієнтів з Дніпропетровської та Донецької областей. Серед постраждалих є троє неповнолітніх, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За словами лікарів, стан пацієнтів важкий і середньої важкості.

«Пацієнтів прийняли у трьох медзакладах області. Зараз людям надають необхідну медичну допомогу. Пацієнти усім забезпечені. Швидкого одужання нашим землякам з інших регіонів», – повідомив Максим Козицький.

До львівських лікарень доволі часто госпіталізують постраждалих з різних регіонів, де йдуть активні бойові дії. Вони прибувають до Львова медичним евакуаційним потягом. У медзакладах їм надають т необхідну медичну допомогу, значна частина з них згодом відправляється на подальше лікування і реабілітацію у закордонні клініки. Спершу вони їдуть до Польщі, а вже звідти у різні клініки Європи та світу.