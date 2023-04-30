Більшість авто передали військовим, а також для медиків з Харківської області

У неділю, 30 квітня, перед Львівською ОВА відбулася передача 18 автомобілів швидкої медичної допомоги, які доправили з Франції. Більшість авто передали військовим, а також для медиків з Харківської області.

Як повідомляє Львівська ОВА, 13 автомобілів передали військовим медикам, чотири «швидких» скерують фахівцям екстреної медичної допомоги Харківської області. Одна з машин є повнопривідною, її буде використовувати піротехнічна команда для розмінування територій. Авто обладнане за вимогами державної служби надзвичайних ситуацій. Загалом закупили 9 подібних автомобілів. Всередині кожного з 18 автомобілів є гуманітарні вантажі медичного призначення.

«Мені надзвичайно приємно, що Львівщина є місцем контакту та координації з різноманітними міжнародними організаціями, завдяки яким регулярно відбуваються подібні передачі речей, які необхідні для нашої перемоги. Дякую французькій асоціації медичної допомоги Україна-Франція за ту роботу, яку вона проводить. Завдяки старанням цієї асоціації передали понад 600 тонн вантажів медичного призначення для лікарень усієї України. Це хороший приклад єднання французького та українського народів, який засвідчує нашу дружбу та братерство», – наголосив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Один із конвоїрів авто, представник колективу допомоги Украïні SAFU Жан Шарль Сюір-Дюрон розповів, що 35 французьких представників проїхали майже 3 тисячі кілометрів, щоб особисто доправити «швидкі» в Україну.

Діана Дольс, операційна директорка асоціації «Медична та благодійна допомога Франція-Україна», зазначила, що організація надалі працюватиме для наступних гуманітарних конвоїв.

«Вкотре ми приймаємо гуманітарний конвой з Франції. Ми надсилаємо не лише автомобілі швидкої медичної допомоги, але й автобуси, фури з ліками та іншим медичним обладнанням. Я кожного разу емоційно проживаю кожну таку поставку, адже розумію, що усі ці речі зможуть врятувати не одне життя. Підтримка України триває і наша асоціація надалі буде тим містком, який зв'язуватиме нашу країну з міжнародною спільнотою», – резюмувала Діана Дольс.