До Львова привезуть виставу «Сталкери» з Ірмою Вітовською у головній ролі

Ірма Вітовська у ролі баби Прісі

У четвер, 29 березня, у Львові, в культурно-мистецькому центрі ім. Олександр Довженка, що на Сихові, відбудеться показ вистави «Сталкери», яка стала гучною подією у театральному житті України.

«Сталкери» - це спільна постановка Театру «Золоті ворота» та Київського академічного Молодого театру. Вистава здобула престижну театральну премію «Київська Пектораль». Вистава поставлена за трагікомедією «Баба Пріся» відомого українського драматурга Павла Ар’є. Режисер - Стас Жирков.

Від часу прем’єри у 2015-му вистава з величезним успіхом іде в Києві, неодноразово брала учать в українських та міжнародних фестивалях, а також гастрольних турах.

За сюжетом «Сталкерів», забуті, нікому непотрібні, живуть собі десь у покинутому чорнобильському селі чудернацька Баба Пріся, її хвороблива донька Слава і придуркуватий онук Вовчик. Колись у Вовчика був ще тато, але його вже давно немає: одного дня він забрав всі гроші й зник у невідомому напрямку…

Це специфічна комедія, де міф та реальність мають однакову силу, де радіоактивний гумор межує з правдою нашого життя, де картопля – делікатес, а «згущьонка» – просто фантастика!

На афішах творча команда «Сталкерів» поставила позначку із віковим обмеженням для глядачів «16+» через те, що у виставі використовується ненормативна лексика.

Вартість квитків на виставу «Сталкери» у Львові, яка відбудеться 29 березня у Кінотеатрі ім. О. Довженка, - від 120 до 320 грн.

Головну роль у виставі «Сталкери», роль баби Прісі, виконує знаменита українська актриса, заслужена артистка України Ірма Вітовська. Її доньку – Віталіна Біблів. Дует цих двох дуже сильних актрис є центром вистави та його дуже сильною принадою.

Цікаво, що цей дует збережеться і у фільмі Володимира Тихого «Брама», який є екранізацією п’єси «Баба Пріся». Роль Вовчика у фільмі виконав львівський актор Ярослав Федорчук, який грає її й у виставі Львівськього театру ім. Лесі Українки «Баба».

Фільм має вийти на екрани ще до кінця 2018 року, а поки у львів’ян є чудова нагода подивитись гру київських акторів «на живо».