У цьому інкубаторі лікарі зможуть перевозити "поспішайок" з різних районів області

Львівському обласному перинатальному центру передали з Німеччини інкубатор для перевезення передчасно народжених дітей з різних куточків Львівської області. Медзаклад вперше отримав таке обладнання. Інкубатори, які були у Центрі дотепер, дозволяли перевозити дітей лише між відділеннями закладу, повідомив 25 липня голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Новий інкубатор має безперебійне живлення, посилену амортизаційну базу, що зменшує вібрації при транспортуванні, забезпечує оптимальні температуру та вологість для передчасно народженої дитини. За допомогою нього у Львівський обласний перинатальний центр транспортуватимуть «поспішайок» з віддалених районів області», – повідомив Максим Козицький.

Також у перинатальний центр передали офтальмоскоп, апарат для лазерної корекції зору недоношеним діткам та медикаменти на понад 10 тисяч євро. Загальна вартість допомоги – понад 120 тисяч євро.

Цю допомогу до Львова передали працівники лікарні Ернста фон Бергмана, громада міста Потсдам та медики Дрездена.

За словами Максима Козицького, з клінікою Ернста фон Бергмана Львівщина співпрацює уже понад п’ять років. Від початку повномасштабної війни медзаклад вп'яте надає гуманітарну допомогу Україні. Раніше передавали ліки для «поспішайок», апарати ШВЛ, рентген-апарати, які скеровували у медзаклади Миколаєва, Чернігова, Києва, Харкова, Сіверськодонецька та інших міст.