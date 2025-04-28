Це вже четвертий випадок лептоспірозу на Львівщині цього проку

До реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні у важкому стані госпіталізували 57-річного мешканця Бродівщини, у якого діагностували лептоспіроз. У чоловіка були печінкова і ниркова недостатність, пневмонія.

Завідувач реанімаційного відділення лікарні Віктор Токарєв повідомив ZAXID.NET, що пацієнт у реанімації вже перебуває шостий день. До лікарні його госпіталізували у вкрай важкому стані. Спершу чоловік у шоковому стані потрапив до Бродівської центральної міської лікарні, а звідти його скерували до інфекційної лікарні Львова. У нього діагностували ниркову і печінкову недостатність, запалення легень. Пацієнт отримує інтенсивну терапію і вже зараз є позитивна динаміка.

Де заразився пацієнт лептоспірозом, достеменно невідомо. Явних порізів чи ран на шкірі у нього не було. Та чоловік живе у селі, має господарство, у якому могли бути гризуни. Перед захворюванням він садив картоплю.

Як повідомила ZAXID.NET лікарка-епідеміологиня Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Діана Цепак, цього року на Львівщині зафіксували вже чотири випадки лептоспірозу: один у Дрогобицькому і три – у Золочівському районах. Торік за рік було 30 випадків, два з яких – летальні.

Нагадаємо, лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше — гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Захворювання може спричинити і вживання зараженої їжі.

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюють від легких: головний біль, нудота, біль у литках, почервоніння очей, діарея, висипання, температура може підніматися до 39-40 градусів, до серйозних: ураження нирок, ураження печінки, менінгіт і навіть смерті.

Аби уникнути інфікування, лікарі радять не купатися у заборонених для купання водоймах, під час прибирання у підвалах, господарських приміщеннях, одягати рукавиці, частіше мити руки, ретельно мити овочі, фрукти, принесені з підвалів і боротися з гризунами у будинку та господарстві.