До шостої річниці Майдану у Львові відкрили фотовиставку

У Львові після реставрації можна побачити картину «Платіж» Жоржа де Ла Тура

До шостої річниці Майдану у стінах Львівської ратуші відкрили фотовиставку «Майдан 2014. Люди та події». Автором експозиції є професійний фотограф із Києва, співробітник посольства Німеччини в Україні Володимир Кліщевський. Чоловік щодня фільмував кадри із Майдану. Згодом йому вдалося зібрати всі експонати у виставку, що була у Запоріжжі.

«Ми з цією виставкою їздили по всіх районних містечках, малих селах для того, щоб пояснювати людям, яким був Майдан. Зараз привезли виставку у Львів. Тут ми починаємо говорити про нашу Гідність», — розповів заступник директора Меморіального музею Гідності Ігор Гармаш.

Львів'ян та гостей міста запрошують згадати події Революції Гідності. Тоді, шість років тому, до центру столиці зійшлося 800 тисяч людей, які вимагали курсу на Європу. Усі вони боролися за розбудову європейської держави. Щотижня там відбувалися народні збори, на яких виступали опозиційні державні діячі, активісти, військові, студенти тощо. І всі ці події вдалося зафіксувати в об'єктиві фотографа Володимира Кліщевського.

Майже сотню світлин нашої новітньої історії можна буде оглянути до кінця лютого.