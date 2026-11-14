Часто причина полягає в порушенні технологій створення зефірної маси

Домашній зефір може вийти надто м’яким, розтікатися після формування або ставати жорстким. Часто причина полягає в порушенні технології приготування зефірної маси. Зефірна флористка Анна Любчик розповіла про три поширені помилки, через які десерт втрачає форму або набуває небажаної текстури.

Неправильна температура сиропу

Якщо сироп недоварений, маса не триматиме форму. А якщо буде перевареним, зефір стане жорстким. Ідеальна температура сиропу для майбутнього зефіру – 106-110°C. Для того щоб точно знати температуру сиропу, використовуйте кулінарний термометр.

Занадто швидке або повільне збивання

На надто високій швидкості білок не встигатиме рівномірно змішуватися із сиропом, а на низькій маса почне розтікатися. Важливо підібрати оптимальну швидкість збивання, щоб інгредієнти добре поєдналися, а зефірна маса тримала форму.

Недостатня стабілізація перед формуванням

Готовій зефірній масі потрібно дати «відпочити» кілька хвилин, щоб повітря в ній рівномірно розподілилося. Тоді зефір буде гладким і пружним.

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