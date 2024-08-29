Донецький клуб отримав опонентів у найпрестижнішому євротурнірі

У четвер, ​29 серпня о 19:00, у Монако відбулось жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів. Цьогорічний турнір кардинально відрізнятиметься від попередніх. У поточному сезоні не буде груп, натомість вестиметься єдина таблиця на 36 команд. Топ-8 команд вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те, зіграють у 1/16 фіналу.

На етапі жеребкування, яке відбулося за допомогою штучного інтелекту, 36 учасників були розподілені на 4 кошики по 9 команд, залежно від клубного рейтингу. За підсумками лотереї кожна команда проведе поєдинки проти двох інших клубів з кожного кошика (одна гра – вдома, друга – на виїзді). Всього у Лізі чемпіонів буде зіграно 8 турів.

Згідно з результатами жеребкування суперниками «Шахтаря» стали: два представники Німеччини – мюнхенська «Баварія» та дортмундська «Борусія», лондонський «Арсенал», швейцарський «Янг Бойз», італійські «Аталанта» і «Болонья», нідерландський «ПСВ» та французький «Брест».

Суперники Шахтаря у Лізі чемпіонів сезону 2024/25:

з кошика 1 (матч вдома) – «Баварія» (Німеччина)

з кошика 1 (матч у гостях) – «Борусія Д» (Німеччина)

з кошика 2 (матч вдома) – «Аталанта» (Італія)

з кошика 2 (матч у гостях) – «Арсенал» (Англія)

з кошика 3 (матч вдома) – «Янг Бойз» (Швейцарія)

з кошика 3 (матч у гостях) – «ПСВ» (Нідерланди)

з кошика 4 (матч вдома) – «Брест» (Франція)

з кошика 4 (матч у гостях) – «Болонья» (Італія)

Основний раунд Ліги чемпіонів, дати матчів:

1-й тур: 17-19 вересня 2024 року

2-й тур: 1-2 жовтня 2024 року

3-й тур: 22-23 жовтня 2024 року

4-й тур: 5-6 листопада 2024 року

5-й тур: 26-27 листопада 2024 року

6-й тур: 10-11 грудня 2024 року

7-й тур: 21-22 січня 2025 року

8-й тур: 29 січня 2025 року

Точний календар матчів Ліги чемпіонів 2024/25 буде оголошений у суботу, 31 серпня.