Донецький «Шахтар» проведе відбір у клубну академію серед львівських школярів

У середу, 13 червня, донецький «Шахтар» на «Арені Львів» проведе відбір до клубної академії для футболістів 2006 року народження.

96 дітей візьмуть участь в одноденному турнірі, за якого тренери-селекціонери оберуть найбільш талановитих для перегляду у футбольну академію, яка розташована у Щасливому (Київська область).

Початок змагань о 13:00. Хлопці повинні мати із собою екіпіровку (футболка, шорти, гетри, щитки, спортивне взуття (сороконіжки). Гравці у бутсах до змагань допущені не будуть). Попередня реєстрація за посиланням.

Призерам відбору також отримають у подарунок професійні аксесуари.