Полтавська «Ворскла» може зіграти домашні поєдинки Ліги Європи на «Арені Львів»

У наступному єврокубковому сезоні полтавська «Ворскла» може проводити домашні зустрічі Ліги Європи на «Арені Львів». Полтавчани стартують у турнірі із групового етапу. Тож зіграють у Львові щонайменше 3 поєдинки. «Ворскла» уже підписала договір зі стадіоном.

За словами директора «Арени Львів» Євгена Болкуна, вартість проведення одного матчу буде рекордною. Одна гра обійдеться «Ворсклі» у 500 тисяч гривень. Це навіть більше, ніж платив донецький «Шахтар».

Підопічні Василя Сачка не можуть проводити євродуелі на своєму стадіоні, тому що він поки що не відповідає потрібній категорії УЄФА. Однак полтавчани ще мають шанс підготувати домашню арену.

Директор «Арени Львів» Євген Болкун пояснив: «Є такий пункт договору: якщо «Ворскла» буде мати можливість зіграти в себе, в Полтаві, то нас повинні за місяць попередити. І тоді для них не буде штрафних санкцій. Якщо менше, ніж за місяць, то є штрафні санкції прописані».

Додамо, що директор «Арени Львів» Євген Болкун написав заяву на звільнення з посади. Також він розповів деталі щодо можливого перейменування «Арени Львів».