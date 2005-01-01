Директор «Арени Львів» пішов з посади

СуспільствоІгор Саджениця, сьогодні, 11:326320

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Директор «Арени Львів» пішов з посади
Євген Болкун

Директор «Арени Львів» Євген Болкун написав заяву на звільнення з посади. Відповідний наказ підписаний Міністерством молоді та спорту України, у чиєму підпорядкуванні перебуває стадіон.

У коментарі ZAXID.NET Євген Болкун підтвердив цю інформацію, заявивши, що заяву на звільнення він написав ще два тижні тому. А у середу, 6 червня, в нього був останній робочий день. Замість нього виконувати обов’язки керівника буде перший заступник директора Олексій Семенюк. Хто буде призначений новим керівником «Арени Львів», він не знає.

Євген Болкун розповів і деталі щодо можливого перейменування «Арени Львів». Нагадаємо, мова йде про те, що стадіон може змінити назву на «Лімо Арена»

«Комерційний відділ отримав завдання – найти спонсора, щоб продати назву на певний період – рік, два три. Ми вивчили досвід інших стадіон, скільки це може коштувати, як це відбувається. Я думаю, що ми розробимо тендерні пропозиції і виставимо на конкурс. Це може бути «Лімо», це може бути «Ашан». Поки ми «закинули» таку інформацію», – розповів Євген Болкун.

За його словами, вони надіслали ймовірним спонсорам рекламний портфель такої пропозиції, однак зворотного зв’язку від них ще не було.

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