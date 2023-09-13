Маленький Дмитро відчайдушно бореться з синдромом Гурлера

Днями у київському «Охматдиті» провели трансплантацію кісткового мозку однорічному хлопчику. Донора для нього вперше знайшли аж за океаном. Стовбурові клітини зі США для маленького пацієнта доставили за 42 години при міжнародному максимальному старндарті у 72 години, повідомило 13 вересня МОЗ України.

Маленький Дмитро відчайдушно бореться з синдромом Гурлера, важким захворюванням обміну речовин. Врятувати маленького пацієнта могла пересадка кісткового мозку. Рятівними кровотворними клітинами з хлопчиком поділився 26-річний мешканець США.

Команда лікарів, яка допомагає маленькому Дмитру побороти важку недугу

«Хоч Діму і його рятівника розділяли тисячі кілометрів, клітини змогли доставити за 42 години. Попри міжнародний максимальний стандарт у 72 години і надважку логістику до України в умовах війни», – сказано у повідомленні.

В Українському реєстрі донорів кісткового мозку повідомили, що в США вперше знайшли донора і вперше доставляли рятівні клітини в Україну із-за океану. Днями лікарі-гематологи «Охматдит» зробили трансплантацію кісткового мозку маленькому Дмитру.