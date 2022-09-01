І чоловік, і мама ( у центрі) почуваються добре і їх з лікарні вже виписали додому

У львівській лікарні св. Пантелеймона (колишня лікарня швидкої медичної допомоги) успішно провели трансплантацію нирки від родинного донора. Свою нирку 39-річному сину віддала 70-річна мати. В інших медзакладах їм відмовляли саме через вік донора. Обоє почуваються добре і їх вже виписали з лікарні.

39-річний Олег родом з Дніпра. З початком війни він з родиною переїхав у Західну Україну: спершу у Червоноград, потім до Львова, повідомив у Facebook керівник Центру трансплантологіі лікарні Максим Овечко.



Нирки у чоловіка відмовили у 2019 році. Медикаментозне лікування не допомагало, хвороба прогресувала. Відтоді молодий батько двох дітей був змушений був тричі на тиждень проходити діаліз – процедури очищення крові за допомогою апарата «штучна нирка».



Шанс на якісне життя сину без вагань погодилася дати рідна мама Людмила. Їй – 70 років. В інших медичних закладах їм відмовляли в трансплантації саме через вік жінки.



«У нашому Центрі трансплантології мама пацієнта була повністю обстежена – нирка Олегу підходила ідеально. Операція пройшла успішно. І син, і мама почувають себе добре. Обоє щасливі поїхали додому», – написав Максим Овечко.