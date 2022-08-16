Здорове серце вже б'ється в грудях 33-річного чоловіка з Миколаєва

Львівські лікарі з різних львівських лікарень за один день провели чотири пересадки органів – серця, печінки і нирок. Донором органів став 29-річний чоловік, який загинув у ДТП. Серед реципієнтів – троє дорослих і одна дитина.

«Донором органів став молодий чоловік, йому 29 років, який у ДТП отримав важку поєднану травму тіла, важку черепно-мозкову травму. Врятувати його, на жаль, не вдалося, але він врятував життя чотирьох людей – трьох дорослих і дитину», – повідомив директор лікарні св. Луки Василь Трунквальтер.

Здорове серце, повідомили у лікарні, пересадили 33-річному Василю з Миколаєва, що на Львівщині. Торік він переніс обширний інфаркт і його серце вже не могло перекачувати кров. Чоловік навіть не міг піднятися сходами на другий поверх.

Операцію з трансплантації серця провели у лікарні св. Пантелеймона: керівник Центру серця та судин Роман Домашич з колегами Ігорем Гуменним та Іллею Братунцем. Серце вилучили у лікарні св. Луки і реанімобілем доставили до лікарні св. Пантелеймона.

Печінку в цій же лікарні отримала 62-річна жінка із Закарпаття, у якої діагностували цироз. Трансплантацію львівські лікарі проводили спільно з колегами зі столичної лікарні «Феофанія».

Одну нирку пересадили 30-річному чоловікові з Львівщини, який на цю операцію очікував сім років. Цю трансплантацію провели у лікарні св. Луки. Це перша трансплантація органа в цьому медзакладі.

12-річний Назар скоро повернеться до нормального життя

Другу нирку пересадили дитині, 12-річному Назарові з Яворівщини. У нього і його старшої сестри діагностували рідкісне захворювання – синдром Жубера, при якому спостерігаються важкі поліорганні зміни. Сестра вже перенесла дві трансплантації – печінки та нирки, попереду ще одна. Дівчині планують замінити донорську нирку від мами, яка через 8 років після пересадки перестала нормально функціонувати.

Пересадку нирки Назарові проводили у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі лікарі Центру і лікарні св. Пантелеймона. Операція тривала три години і пройшла успішно.

«Стан пацієнта наразі не викликає жодних зауважень: підліток добре себе почуває, у нього нормалізувались показники рівня креатиніну та сечовини, достатній діурез, тиск у межах вікової норми. Назар дуже добре переніс трансплантацію і є сподівання, що і в майбутньому не виникне ускладнень», - повідомив нефролог Центру Роман Андруневич.