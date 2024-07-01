На події найменші учасники змагалися у спортивних естафетах

У неділю, 30 червня, на 11 локаціях у Львові відбувався Kinder Fest. Під час події вихованці дитячих садків разом з рідними та педагогами зібрали понад 1 млн грн на дрони для військових. Про це повідомили у Львівській міській раді.

На події найменші учасники змагалися у спортивних естафетах, вболівали один за одного, куштували смаколики і в такий спосіб допомагали Збройним силам України.

«Ми маємо добру традицію проведення благодійних ярмарків у школах, тому вирішили організувати схожу подію для наймолодших діток. Фестиваль пройшов ще краще, ніж ми очікували. Діти і дорослі весело провели час та зібрали мільйон гривень для захисників, це неймовірно! Дякуємо всіх, хто провів цей день на Kinder Fest», – зазначив начальник управління освіти Львова Андрій Закалюк.

Зібрані кошти, а саме 1 035 452 грн, скерують на закупівлю FPV-дронів для бригад десантно-штурмових військ в межах програми «Помста Лева»