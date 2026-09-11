Засуджений працює в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

Суд визнав доцента Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Володимира Федоріва винним у хабарництві та призначив йому 34 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 7 вересня, інцидент стався 12 грудня 2025 року у кабінеті завідувача кафедри нафтогазової геофізики. Володимир Федорів повідомив студенту, що допоможе йому виконати навчальний план з 8 дисциплін за 16 тис. грн. Через 5 хвилин після цього доцент отримав хабаря.

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Під час судового засідання Володимир Федорів визнав свою вину. Він додав, що студент працює вахтовим методом і не має часу на підготовку до екзаменів. Обвинувачений знав, що це незаконно, однак за оплату вирішив йому допомогти. Доцент запевнив, що такого більше не повториться і попросив суворо його не карати. Суд також врахував, що обвинувачений має на утриманні хвору дружину і перерахував гроші на ЗСУ.

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Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іванна Ковалюк визнала Володимира Федоріва винним у хабарництві та призначила йому 34 тис. грн штрафу з позбавленням права 3 роки обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків. На вирок можуть подати апеляцію.

За інформацією Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Володимир Федорів працює у виші з 1999 року. У 2001-му він став кандидатом геологічних наук, а в 2004 році – доцентом кафедри геофізичних досліджень свердловин. Також засуджений є членом Спілки геологів України.