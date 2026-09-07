Під час судових засідань Ольга Федоришин та Галина Макогон визнали свою вину

Івано-Франківський міський суд визнав директорку стоматологічного центру «Естет Студіо» Галину Макогон та керівницю консалтингової компанії «Успіх» Ольгу Федоришин винними у пропозиції хабарів заступнику начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці та призначив їм відповідно по 68 тис. грн і 25,5 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироках суду від 13 серпня і 1 вересня, інциденти сталися 9 жовтня і 10 жовтня 2025 року у приміщенні Держпраці по вул. Івана Франка, 4 в Івано-Франківську. Ольга Федоришин дала 300 доларів хабаря, щоб посадовці установи не реагували на лист про порушення законодавства про працю ФОПом, якому компанія «Успіх» надає консалтингові послуги.

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Водночас Галина Макогон дала 1080 євро за 4 посвідчення про перевірку знань та 2 декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці для неї та її доньки. В обох випадках хабарі отримав заступник начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

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Під час судових засідань Ольга Федоришин та Галина Макогон визнали свою вину та розкаялися у вчиненому. Суд визнав їх винними у наданні хабаря службовцеві та призначив їм відповідно 25,5 тис. грн та 68 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, посадовців Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці викрили на систематичному хабарництві 24 листопада 2025 року. Працівники Держпраці разом із посередниками систематично отримували гроші від підприємств за фіктивні навчання з охорони праці, видачу посвідчень та виготовлення дозвільних документів для робіт із підвищеною небезпекою. Також посадовці за хабарі не помічали порушення, виявлені під час перевірок, та не розслідували нещасні випадки.

За інформацією «Бліц-Інфо», 26 листопада 2025 року слідчий суддя Івано-Франківського міського суду обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Андрія Юрочка, заступника начальника управління – начальника відділу праці Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

24 липня прокуратура оголосила нові підозри топпосадовцям Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці. Серед підозрюваних – начальник установи Богдан Сагайдак.

Богдану Сагайдаку, двом його підлеглим – начальнику управління інспекційної діяльності та його заступнику, а також директору підконтрольного підприємства інкримінують хабарництво у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.