Затриманим загрожує до 10 років ув'язнення

Правоохоронці викрили корупційну схему, організовану в Івано-Франківській області посадовцями Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Хабарників арештували з можливістю внесення застави.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 24 листопада, працівники Державної служби з питань праці разом із посередниками систематично отримували гроші від підприємств за фіктивні навчання з охорони праці, видачу посвідчень та виготовлення дозвільних документів для робіт із підвищеною небезпекою. Також посадовці за хабарі закривали очі на порушення, виявлені під час перевірок та не розслідували нещасні випадки.

«Задокументовано отримання неправомірної вигоди у сумі 235 тис. грн. Окрім цього, під час обшуків вилучено чорнову бухгалтерію ще на сотні тисяч гривень», – розповіли правоохоронці.

Начальника управління Державної служби з питань праці, начальника та заступника начальника Управління інспекційної діяльності Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці та директора франківського підприємства підозрюють у пропозиції та отриманні хабарів, а також у декларуванні недостовірної інформації (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Санкції статей передбачають до 10 років ув’язнення. Посадовців арештували з можливістю внесення застави.

Південно-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці очолює Богдан Сагайдак. Повноваження управління поширюються на територію Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей.