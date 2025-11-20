Наразі Пицків працює лікарем амбулаторії у селі Сваричів

Рожнятівський районний суд задовольнив клопотання ексзаступника директора місцевої лікарні, депутата селищної ради Олександра Пицківа, достроково звільнивши його від позбавлення права займати керівні посади у закладах охорони здоров’я.

Йдеться про голову Рожнятівської ВЛК, який за $1000 хабаря визнав ухилянта непридатним. У червні 2024 року суд призначив Олександру Пицківу 850 тис. грн штрафу із додатковим покаранням – позбавленням права 2 роки обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій в закладах охорони здоров’я, а також посади у складі військово-лікарських комісій.

Через півтора року після вироку Пицків попросив достроково звільнити його від відбування додаткового покарання. Суд врахував, що засуджений не допускав порушень під час перебування на обліку в центрі пробації, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, є депутатом Рожнятівської селищної ради та працює лікарем амбулаторії у селі Сваричів і терапевтом у Рожнятівській багатопрофільній лікарні.

17 листопада суддя Андрій Блейко задовольнив клопотання Олександра Пицківа і достроково звільнив від позбавлення права займати керівні посади у закладах охорони здоров’я та працювати у складі ВЛК. Ухвалу суду можуть оскаржити.