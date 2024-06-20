Артем Довбик переконаний, що дуель зі словаками буде куди складнішою за поєдинок з румунами

Збірна України у першому турі групового етапу чемпіонату Європи сенсаційно поступилась Румунії з рахунком 0:3. Не меншою несподіванкою стала поразка ще одного фаворита нашого квартету – Бельгії. Збірна Словаччини мінімально здолала команду Доменіко Тедеско (1:0) і тепер готується до двобою з «синьо-жовтими».

Український форвард Артем Довбик переконаний, що дуель зі словаками буде куди складнішою за поєдинок з румунами.

«Мене не дуже здивував результат матчу Словаччини з Бельгією, бо на такому турнірі немає слабких команд. Кожна вміє оборонятися та атакувати, вміє діяти у всіх фазах, тому на рівні збірних зараз дуже важко грати з будь-яким суперником. Результат не здивував, але зробив ситуацію у нашій групі ще більш заплутаною.

Словаччина – дуже збалансована команда, яка добре грає у захисті, як і Румунія. У них дуже хороші два центральні захисники – я, як нападник, особливо на це дивився. Вони дуже добре відіграли проти одного з найкращих форвардів турніру – Ромелу Лукаку. Півзахисники виконують дуже великий обсяг чорнової роботи у центрі поля. Тому це дуже складний суперник, і я вважаю, що з ними буде важче, ніж із румунами», – цитує Довбика офіційний сайт УЄФА.

Однією з головних причин фіаско України у матчі з Румунією форвард «Жирони» вважає брак гольових моментів біля воріт суперника.

«Румунія нас дуже добре проаналізувала, успішно виконала свій план. Ми втримували м'яч, але не зуміли створити справжню небезпеку. Думаю, їхнє досягнення — в тому, що вони дуже добре захищалися та нейтралізували нашу лінію нападу», – сказав Артем Довбик.

Нагадаємо, поєдинок між Словаччиною та Україною відбудеться у п'ятницю, 21 червня. Початок зустрічі – о 16:00 за Києвом.

Після 1-го туру команда Сергія Реброва посідає у турнірній таблиці групи Е останню сходинку. Без очок також перебуває і збірна Бельгії. Очолюють квартет Румунія та Словаччина – у обох команд по 3 бали.