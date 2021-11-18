На Сихові з великим концертом виступить гурт «Рокаш»

17 грудня у Центрі Довженка відбудеться концерт гурту «Рокаш»! Концерт розпочнеться о 19:00.

«Для нас цей концерт дуже важливий! Попередній сольний концерт у Львові, який був у лютому, пройшов у чудовій атмосфері, люди дуже чекали його. Зараз ми дуже хочемо зустрітися нарешті зі своїми слухачами, які знають усі тексти і люблять нашу музику. У нас з‘явилися нові пісні, а драйв буде як і завжди. До зустрічі!», – сказав лідер гурту Віктор Янцо.

Як відомо, Рокаш – унікальний колектив, адже стиль їхньої музики не схожий на творчість інших артистів. Пісні гурту поєднують у собі класику, рок і фольклор, а також спів тільки на закарпатській говірці.

«Ці хлопці так запалюють на сцені, що підспівує і танцює увесь зал. Їхній підкарпатський рок завжди потрапляє у саме серце. Приходьте і зарядіться драйвом та закарпатською енергією, які дарують ці харизматичні артисти! Зробіть гарний подарунок собі та близьким людям!», – запрошують організатори Lutsyshyn Promo і Promotions.

Концерт відбудеться відповідно до всіх карантинних вимог, а тому кількість квитків дуже обмежена, встигніть придбати найкращі квитки зазделегідь.

Рокаш – це гурт, який створив свій власний музичний стиль «підкарпатський рок» і одним з перших вивів закарпатський діалект на велику сцену.

За багато років праці колектив записав 4 альбоми, випустив майже 30 кліпів та відіграв сотні концертів, в тому числі і за океаном. А головне – здобув тисячі відданих шанувальників своєї музики.

Концерти гурту Рокаш – це завжди драйвове і щире енергетичне дійство, яке переносить слухача до карпатських гір, сповнених народних співанок, легінської сили і дівочої вроди. Потужні гітарні рифи і розгорнуті фортепіанні партії не дають нікому встояти на місці. Усі слухачі відзначають, що живий виступ гурту вражає набагато більше за аудіозапис.