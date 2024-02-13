Під час зустрічей говоритимуть про материнство та інші корисні теми у періоді після народження дитини

Друге медичне об’єднання Львова започатковує «Ресурсні зустрічі» для жінок. Щомісяця жінок запрошуватимуть на події у центр ментального здоров’я. Говоритимуть про материнство та інші корисні теми у періоді після народження дитини. Серед спікерів – інфлюенсери різних сфер, активні матусі, лікарі Другого медичного об’єднання Львова. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Мета таких заходів – об’єднати у спільноту жінок, які народили чи тільки планують стати матерями. Часто їм бракує знань, підтримки, розуміння та енергії. Запрошені гості ділитимуться гострими, болючими, веселими, пікантними, повчальними, відчайдушними історіями про своє материнство.

«Ми переконані, що ресурс є у кожній жінці, але він розчиняється у щоденних турботах та викликах. У Центрі ментального здоров’я функціонує Школа відповідального батьківства. Подружжям це подобається, бо ми даємо справді найважливішу інформацію та навички для природнього перебігу пологів. Але часто, на останньому занятті жінки запитують, чи буде продовження курсу після пологів. Раніше такого не було. Ми вирішили, що це доцільно започаткувати, адже маємо всі можливості організовувати такі зустрічі. Адже після пологів є багато інших викликів, і матусі потребують підтримки», – розповів керівник Центру ментального здоров’я, лікар-сексолог Другого медичного об’єднання Львова Нікіта Галапач.

Спікеркою першої «Ресурсної зустрічі» буде Маріанна Рудик, авторка блогу «Мамунця» з темою «10 фактів, які полегшили моє материнство». Маріанна – мама двох донечок і в очікуванні ще однієї дитинки. На зустрічі Маріанна говоритиме про грудне вигодовування, спільний сон, слінги та багато іншого корисного для матусь.

Перша зустріч відбудеться 16 лютого. Охочим відвідати захід потрібно зареєструватись за посиланням.