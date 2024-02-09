Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій запрошує дружин полеглих воїнів, а також дівчат/жінок, чиї чоловіки зараз на війні, на терапевтичні групи. Про це у п’ятницю, 9 лютого, повідомили у Львівській міській раді.

Терапевтичні групи дають можливість не лише підтримати одна одну, а й поділитись власним досвідом.



«Ми знаємо, як багато є дівчат/жінок, які чекають своїх чоловіків з війни, і тих, які сьогодні переживають біль втрати. Знаємо, як цінно просто побути серед таких, як ти. Поговорити про все, що болить та турбує. Тому запускаємо дві групи підтримки: для дівчат/жінок, чиї чоловіки зараз на війні, і для дружин загиблих воїнів», – зазначали у центрі.

Зустірчі відбуватимуться в офісі ветерана, шо на вул. Чупринки, 85. Долучитися до групи можна як в офлайн, так і в онлайн режимі. Для участі потрібно попередньо зареєстуватися за посиланням. За детальнішою інформацією можна телефонувати до Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій за номером – 0739628325.