У неонатальному центрі виходжують малят, що з'явилися на світ передчасно

Дружина офіцера Нацгвардії Богдана Лещишина, який загинув у бою, прикриваючи побратимів, Марія в пам'ять про свого чоловіка подарувала неонатальному центру Львівської обласної клінічної лікарні лампу фототерапії і інфузомат для введення ліків довенно вартістю 100 тисяч гривень, повідомили в лікарні. Ці пристрої допомагають у виходжуванні передчасно народжених дітей.

У родині Лещишиних добре знають, як важливо мати все необхідне для виходжування передчасно народжених дітей. У червні 2016 року у них народилася дівчинка з вагою 1750 г, яку назвали Мартою. Місяць нею опікувалися лікарі неонатального центру і з вагою 2190 г виписали додому.

Марта з батьком Богданом Лещишиним

Марті 12 червня виповниться сім. Свій сьомий день народження дівчинка зустрічатиме без батька. Його у дитини забрала війна. Указом Президента України № 275/2022 від 25 квітня 2022 року підполковнику Лещишину Богдану Григоровичу присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).