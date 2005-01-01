«Дударик» із симфонічним і рок-оркестрами скликає на різдвяний концерт у Львові

19 і 20 січня у Львівській філармонії влаштують різдвяний концерт-містерію чоловіча хорова капела «Дударик», солістка Софія Соловій, сопілковий квінтет «Дудаліс», «Rock Orchestra» та симфонічний оркестр філармонії.

На слухачів чекають традиційні коляди у незвичних інтерпретаціях, а ще авторські композиції. Усі аранжування написав керівник «Дударика» Дмитро Кацал ще кілька років тому.

«Славко Нудик з «Піккардійської терції» в 2013-2014 році перекинув мені 8-9 колядок. Він хотів написати різдвяний мюзикл, і я почав для нього писати аранжування. Потім він подивився, що їхня «терція» там не може себе знайти і каже: Дмитро, роби з тим, що хочеш. Ну от Дмитро робить», ‒ розповідає керівник хорової капели «Дударик» Дмитро Кацал.

Свій концерт дударики називають містерією, спільно із сопілковим квінтетом «Дудаліс» чоловічі голоси проведуть слухача крізь час.

«Це від Старого завіту і по сьогоднішній день, таке розгортання від дохристиянського аж до нині, така містерія реальна», ‒ додає Дмитро Кацал.

«Маестро Дмитро Кацал дуже цікаві твори пише, дуже цікаві аранжування, то всі відомі колядки, ви всі їх знаєте, але тут буде в такому цікавому виконанні: оркестр, хор, ударні, бенд і прекрасні солісти», ‒ ділиться емоціями головний диригент симфонічного оркестру Львівської філармонії Тарас Криса.