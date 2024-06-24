Іспанія – один з головних претендентів на золото Євро-2024

У понеділок, 24 червня, третій тур чемпіонату Європи продовжиться матчами у групі В – Албанія прийматиме Іспанію, а Хорватія – Італію. Наразі лише іспанці гарантували собі вихід в 1/8 фіналу, а три інші колективи зберігають шанси на плей-офф. Обидва поєдинки знову пройдуть в один час і стартують о 22:00.

Поєдинок між Албанією та Іспанією відбудеться у Дюссельдорфі на «Меркур Шпіль-Арена». Гра матиме вирішальне значення для албанців, які у першому матчі зазнали прикрої поразки від Італії (1:2), а у другому лише у доданий час врятували нічию з Хорватією (2:2). До слова, у матчі з балканцями Албанія оформила унікальне досягнення в історії чемпіонатів Європи– півзахисник Клаус Г'ясула став першим гравцем, якому вдалось відзначитись у воротах обох команд. Іспанія ж може зіграти у своє задоволення – розгром хорватів (3:0) і перемога над італійцями (1:0) дозволять Луїсу де ла Фуенте поберегти своїх лідерів.

Попри це надійний букмекер FAVBET беззаперечним фаворитом матчу вважає збірну Іспанії і це не дивно – Албанія програла всі вісім попередніх очних зустрічей із загальним рахунком 3:31. Коефіцієнт на перемогу іспанців становить 1,51, тоді як успіх команди Сілвінью оцінюють в 6,9. Ймовірність нічиєї – 4,5. Найбільше шансів забити мають нападник «Атлетіко» Альваро Мората (1,87) і партнер Андрія Луніна по «Реалу» Хоселу (2,10). В албанців роблять ставку на форварда «Фулхема» Армандо Брою (4,6).

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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У другому матчі Хорватія зійдеться з Італією. І якщо підопічні Лучано Спаллетті десь в глибині душі можуть погодитись і на нічию (в успіх Албанії у паралельній зустрічі мало хто вірить), то команда Златко Даліча змушена перемагати (наразі у турнірній таблиці вона з одним очком йде останньою і поступається албанцям за додатковими показниками). Гра пройде у Лейпцигу на «Ред Булл Арені» під наглядом нідерландського арбітра Данні Маккелі.

FAVBET фаворитом матчу вбачає Італію. На її перемогу дають 2,49, тоді як звитягу Хорватії оцінюють в 3,2. Нічия котирується у 3,1.Фахівці очікують на не надто результативну гру – коефіцієнт на стандартний тотал більше 2,5 становить 2,11 бала. На аналогічний тотал менше 2,5 – 1,79. В Італії роблять ставку на гольове чуття нападника Аталанти Джанлуки Скамакки (3,5), тоді як у Хорватії сподіваються на форварда Хоффенхайма Андрея Крамаріча (3,5). Цікаво, що в останніх 5 очних зустрічах двічі перемагали балканці, а ще три дуелі завершувалися внічию.

Розклад матчів 24 червня:

22:00. Група В. Албанія – Іспанія

22:00. Група В. Хорватія – Італія

Де дивитися матчі Євро-2024

Матчі транслюватимуться на медіасервісі Megogo для користувачів з підпискою «Максимальна» та «Спорт», а поєдинок між Албанією та Іспанією буде у вільному доступі на місцевих телеканалах «Суспільного» (в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV).