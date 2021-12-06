«Лис Микита» переміг у номінації «За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу»

У Київському національному академічному театрі оперети відбулася церемонія нагородження переможців IV Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «Гра». Її лауреатами, зокрема, стали Львівський театр опери та балету та Львівський театр імені Лесі Українки, який отримав відразу три нагороди. Тріумфатором премії стала вистава «Чорнобильдорф» (Лабораторія сучасної опери Opera Aperta), яка перемогла у п’яти номінаціях.

Театри представили прем’єри, що вийшли у період з 1 січня до 31 грудня 2020 року. Вистави-номінанти мали цього року показати у Львові у середині листопада, проте через те, що місто опинилось у червоній зоні через коронавірус, фестиваль пройшов онлайн.

Переможців визначили у дванадцяти номінаціях.