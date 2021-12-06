Два львівські театри стали лауреатами національної премії «Гра»
Переможців визначили у дванадцяти номінаціях
У Київському національному академічному театрі оперети відбулася церемонія нагородження переможців IV Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «Гра». Її лауреатами, зокрема, стали Львівський театр опери та балету та Львівський театр імені Лесі Українки, який отримав відразу три нагороди. Тріумфатором премії стала вистава «Чорнобильдорф» (Лабораторія сучасної опери Opera Aperta), яка перемогла у п’яти номінаціях.
Театри представили прем’єри, що вийшли у період з 1 січня до 31 грудня 2020 року. Вистави-номінанти мали цього року показати у Львові у середині листопада, проте через те, що місто опинилось у червоній зоні через коронавірус, фестиваль пройшов онлайн.
Переможців визначили у дванадцяти номінаціях.
- «За найкращу виставу для дітей»: «А хай то качка копне», Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки;
- «За найкращу пошуково-експериментальну виставу»: «Чорнобильдорф», Лабораторія сучасної опери Opera Aperta;
- «За найкращу виставу камерної сцени»: «Філоктет. Античний рейв», Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки;
- «За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу»: «VIÑO», Культурне об’єднання «Хронотоп ЮЕЙ», Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра;
- «За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу»: «Лис Микита», Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької;
- «За найкращу драматичну виставу»: «Це дитя», Закарпатський обласний угорський драматичний театр (м. Берегове);
- «За найкращу жіночу роль»: Оксана Цимбаліст, «Філоктет. Античний рейв», Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки;
- «За найкращу чоловічу роль»: Василь Сидорко, «Філоктет. Античний рейв», Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки;
- «За найкраще музичне рішення вистави»: Роман Григорів та Ілля Разумейко, «Чорнобильдорф», Лабораторія сучасної опери Opera Aperta;
- «За найкращу режисерську роботу»: Роман Григорів та Ілля Разумейко, «Чорнобильдорф», Лабораторія сучасної опери Opera Aperta;
- «За найкращу сценографію»: Роман Григорів та Ілля Разумейко, «Чорнобильдорф», Лабораторія сучасної опери Opera Aperta;
- «За найкращу хореографію»: Христина Слободянюк, «Чорнобильдорф», Лабораторія сучасної опери Opera Aperta.